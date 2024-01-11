Реклама
Прямой эфир
Мир
США покупали российскую нефть выше установленного «потолка цен»
Общество
СК возбудил дело после гибели восьми человек в ДТП под Пензой
Общество
Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января
Мир
СБ ООН не принял поправки РФ к осуждающей атаки на суда в Красном море резолюции
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Reuters рассказало о поддержке Трампа со стороны 49% республиканцев
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Военный эксперт назвал танки Challenger и ЗРК Patriot самым переоцененным оружием
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Политика
Абрамченко заявила об отсутствии перспектив возобновления зерновой сделки
Общество
Госдума приоритетно рассмотрит закон о запрете треш-стримов
Мир
WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море
Экономика
Путин заявил о росте экономики РФ вопреки давлению со стороны Запада
Мир
Борис Джонсон опроверг свою причастность к срыву мирных переговоров в 2022 году
Сюжет:

Доверенное лицо Путина на выборах Евсеева провела первый прием граждан в ДНР

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Директор «Русского центра» Елена Евсеева начала свою работу в качестве доверенного лица кандидата на должность президента РФ действующего лидера страны Владимира Путина и провела первый прием граждан в Донецкой Народной Республике (ДНР). Она рассказала о том, с какими вопросами обращались к ней жители республики.

«Были вопросы по реализации льгот участникам боевых действий, в том числе жилищно-коммунальным. Был вопрос по поводу льготного проезда в общественном транспорте для участников специальной военной операции. И был вопрос по льготам, предусмотренным для детей военнослужащих, в том числе для детей, которые поступают в этом году в вузы», — поделилась Евсеева.

Один из пришедших на прием граждан Сергей рассказал, что пришел узнать по поводу льгот на услуги ЖКХ. Он отметил, что в интернете много разной информации насчет 50-процентной скидки для ветеранов боевых действий и так далее, но хотелось разузнать всё подробно здесь, на приеме, чтобы потом передать точные данные товарищам.

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
ЦИК объявил предварительное количество претендентов на пост президента

Ранее в тот день в ДНР состоялось вручение удостоверения доверенным лицам кандидата на должность президента РФ действующего лидера страны. Доверенными лицами стали руководитель «Народного фронта» ДНР Сергей Самохин и директор «Русского центра» Елена Евсеева.

До этого, 4 января, сопредседатель избирательного штаба Путина народный артист России Владимир Машков также вручил удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих выборах. Их получили военный обозреватель Виктор Баранец, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие.

21 декабря политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в разговоре с «Известиями» заявила, что Путин, выдвигая свою кандидатуру на пост президента России, опирается на широкий фундамент общественной поддержки. По ее словам, сопредседатели штаба Путина являются известными и авторитетными людьми в своих сферах.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. 18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024