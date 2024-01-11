Доверенное лицо Путина на выборах Евсеева провела первый прием граждан в ДНР

Директор «Русского центра» Елена Евсеева начала свою работу в качестве доверенного лица кандидата на должность президента РФ действующего лидера страны Владимира Путина и провела первый прием граждан в Донецкой Народной Республике (ДНР). Она рассказала о том, с какими вопросами обращались к ней жители республики.

«Были вопросы по реализации льгот участникам боевых действий, в том числе жилищно-коммунальным. Был вопрос по поводу льготного проезда в общественном транспорте для участников специальной военной операции. И был вопрос по льготам, предусмотренным для детей военнослужащих, в том числе для детей, которые поступают в этом году в вузы», — поделилась Евсеева.

Один из пришедших на прием граждан Сергей рассказал, что пришел узнать по поводу льгот на услуги ЖКХ. Он отметил, что в интернете много разной информации насчет 50-процентной скидки для ветеранов боевых действий и так далее, но хотелось разузнать всё подробно здесь, на приеме, чтобы потом передать точные данные товарищам.

Ранее в тот день в ДНР состоялось вручение удостоверения доверенным лицам кандидата на должность президента РФ действующего лидера страны. Доверенными лицами стали руководитель «Народного фронта» ДНР Сергей Самохин и директор «Русского центра» Елена Евсеева.

До этого, 4 января, сопредседатель избирательного штаба Путина народный артист России Владимир Машков также вручил удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих выборах. Их получили военный обозреватель Виктор Баранец, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие.

21 декабря политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в разговоре с «Известиями» заявила, что Путин, выдвигая свою кандидатуру на пост президента России, опирается на широкий фундамент общественной поддержки. По ее словам, сопредседатели штаба Путина являются известными и авторитетными людьми в своих сферах.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. 18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.