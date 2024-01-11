Эдгард Запашный приехал в зону СВО проведать спасенную львицу Киару

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный побывал в расположении добровольческого батальона «Эспаньола» в зоне спецоперации, чтобы проведать полуторагодовалую львицу Киару, узнали «Известия». Ее российские бойцы спасли из мариупольского зоопарка, когда город штурмовали весной 2022 года.

«Ребята, я сегодня в «Эспаньоле», вот человек с позывным Балалайка вместе с дочкой был у меня в цирке, да?» — проходит Запашный среди добровольцев, которые вспоминают свои визиты в цирк.

Затем он выходит на улицу, идет к вольеру с Киарой, которая через решетку протягивает когтистые лапы, обнимает и играет с человеком, за ней ухаживающим.

«Вот видите, какие взаимоотношения. Львица: с когтями, с зубами. Никто ничего не удалял. Вот ее условия — один вольер, второй вольер, и будет еще третий вольер, вокруг бассейна к лету построят. Вот такой человеческий бассейн отдадут вот этой львице», — сказал Запашный, показывая условия жизни Киары.

Запашный признался, что специально приехал посмотреть, в каких условиях живет дикое животное, «погрузиться в некую проблематику», и увидел, насколько важно для бойцов отряда, чтобы животное-талисман оставалось с ними.

31 декабря народный артист РФ Эдгард Запашный обратился к военнослужащим и участникам СВО с новогодним поздравлением. Он пожелал бойцам стойкости духа, выдержки и удачи, а также крепкого здоровья и успехов.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.