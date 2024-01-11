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Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в атаке Белгорода

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации в среду, 10 января, заявил, что Чехия попыталась избежать ответственности за соучастие в атаке на Белгород, когда побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря.

«Весьма показательно поведение Чехии, которая, пытаясь сбежать от ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов, побоялась появиться на заседании СБ 30 декабря. Немудрено, ведь отвечать на глазах мировой общественности за гибель мирных жителей куда сложнее, чем прятаться за спинами старших товарищей», — цитирует слова Небензи «РИА Новости».

Россия требовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы тот дал разъяснения в связи с поставками вооружения, но постпред от участия в заседании отказался.

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ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Российская сторона потребовала присутствия на нем постпреда Чехии для объяснения поставок Киеву боеприпасов, от которых погибают мирные жители российских городов. Однако Чехия не приняла участие в заседании, отметив, что Прага не позволит России вызывать ее представителей куда-либо.

Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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