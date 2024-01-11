Первая казнь при помощи азота в США была назначена на 25 января

Новый в США метод смертной казни с помощью азота может быть впервые использован в штате Алабама 25 января. Об этом сообщил телеканал NBC News в среду, 10 января.

«Окружной судья США Р. Остин Хаффейкер отклонил просьбу заключенного из Алабамы Кеннета Юджина Смита о вынесении предварительного запрета на прекращение его запланированной на 25 января казни посредством гипоксии азота», — сказано в публикации.

Роберт Грасс, адвокат заключенного, заявил, что его команда будет обжаловать это решение. Защита заявила, что администрация Алабамы хочет сделать Смита испытуемым для метода казни, эффективность и гуманность которого еще не исследована в достаточной степени.

«Смиту не гарантирована безболезненная смерть. В этом протоколе Смит не доказал, и суд не может прийти к выводу, что протокол предусматривает как жестокое, так и необычное наказание, что делает его конституционно бессильным в соответствии с действующими правовыми рамками», — заявил судья в правовом документе.

Он также отметил, что нет достаточных причин полагать, что казнь посредством азота может оказаться более болезненной, чем другие виды казни.

Ранее, 2 ноября, верховный суд Алабамы разрешил штату казнить заключенного с использованием газообразного азота. Штат присоединился к Оклахоме и Миссисипи, разрешив использовать азот в качестве формы казни. Кеннета Юджина Смита, который должен стать первым казненным с использованием азота, признали виновным в наемном убийстве Элизабет Сеннетт в 1988 году.

Перед этим, 26 августа, СМИ сообщили, что в США могут впервые применить смертную казнь с вдыханием азота. Офис генерального прокурора штата обратился в местный верховный суд для установления даты казни Смита. По данным агентства, в отношении него не была применена казнь в прошлом году, поскольку мужчине не смогли ввести смертельную инъекцию.

21 июля в Алабаме провели первую смертную казнь после перерыва, объявленного в 2022 году. Губернатор Алабамы Кей Айви приостановила такой вид наказания в штате, поскольку один из осужденных утверждал, что казнь с помощью инъекции нарушает его права. Он объяснил это тем, что в последние годы произошло несколько неудачных случаев умерщвления таким способом.