Пожар площадью 2 тыс. кв. м охватил здание в Москве

Административно-производственное здание на шоссе Энтузиастов в Москве охватил пожар, площадь возгорания превышает 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили 11 января в Telegram-канале МЧС РФ.

«Тушение продолжается. Также к месту пожара следует пожарный поезд», — сказано в сообщении ведомства.

Сведений о пострадавших пока не поступало. МЧС продолжает наращивать силы и средства для тушения.

Ранее ночью 11 января также произошло возгорание в крупном цеху по производству полимерной продукции в Подмосковье. Возгорание ликвидируют более 100 работников экстренных служб и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.