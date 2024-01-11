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Пожар площадью 2 тыс. кв. м охватил здание в Москве

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Фото: МЧС РФ
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Административно-производственное здание на шоссе Энтузиастов в Москве охватил пожар, площадь возгорания превышает 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили 11 января в Telegram-канале МЧС РФ.

«Тушение продолжается. Также к месту пожара следует пожарный поезд», — сказано в сообщении ведомства.

Сведений о пострадавших пока не поступало. МЧС продолжает наращивать силы и средства для тушения.

Ранее ночью 11 января также произошло возгорание в крупном цеху по производству полимерной продукции в Подмосковье. Возгорание ликвидируют более 100 работников экстренных служб и 33 единицы техники, добавили в ведомстве.

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