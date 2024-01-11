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Сюжет:

Американский журналист передал опасения Киева насчет проигрыша ВСУ без помощи США

CBS News: в Киеве боятся, что без американской помощи Украина проиграет
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Фото: Global Look Press/Vyacheslav Madiyevskyy
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В Киеве опасаются, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение, если перестанут получать помощь США. Об этом 10 января заявил находящийся там корреспондент CBS News Крис Ливси со ссылкой на слова анонимного украинского депутата.

«Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине настанет конец», — поделился журналист.

Также Ливси описал общее состояние в столице Украины в связи с успехами Вооруженных сил (ВС) РФ в зоне спецоперации. «Киев в ужасе», — отметил он.

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Ранее, 10 января, колумнист Макс Бут в своей статье для газеты The Washington Post заявил, что прекращение финансовой помощи со стороны США будет катастрофой для Украины. По его мнению, неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и ВС РФ. Это неравенство станет фатальным для Киева.

До этого, 8 января, журнал Focus сообщил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем ПВО. Как указало издание, представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для сбивания ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз (ЕС) не направит стране дополнительную финансовую помощь. Кулеба добавил, что, если помощь от европейских государств задержится, минфину Украины придется проявить «мастерство управления».

Перед этим, 7 января, глава Нацбанка Украины Андрей Пышный заявил, что страна сохраняет критическую зависимость от финансовой помощи Запада, и призвал не приуменьшать значимость этого источника.

3 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что направленный 27 декабря пакет американской помощи Киеву будет последним до выделения конгрессом дополнительных средств.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.

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