На 71-м году жизни скончался писатель-фантаст Николай Романецкий

Писатель-фантаст Николай Романецкий скончался на 71-м году жизни в среду, 10 января. Об этом сообщили на сайте Союза писателей Санкт-Петербурга.

«Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении.

О месте и времени похорон будет известно позже.

Романецкий родился в Новгородской области 26 июня 1953 года. Он был лауреатом АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года и ответственным секретарем этой премии. Романецкий работал переводчиком, был членом семинара Бориса Стругацкого. Также он был известен как ответственный секретарь литературного журнала фантастики «Полдень ХХI век».

За книгу «Убьем в себе Додолу» он получил премию «Большой Зилант» в 2005 году. Эта премия вручается за произведения, которые были оценены членами жюри как внесшие значительный вклад в российские жанры фантастики и фэнтези, при этом не потерявшие популярности в течение нескольких лет. Также он занимался переводами произведений известных зарубежных фантастов, среди которых Филип Дик и Роберт Хайнлайн.