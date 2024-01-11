Эксперт назвал отказом от политической фикции смену риторики КНДР в адрес Кореи

Пхеньян публично обозначил радикальную смену позиции по отношению к Сеулу вследствие обострения ситуации на полуострове. Ким Чен Ын публично стал называть соседа врагом, хотя еще год назад его сестра Ким Е Чжон заявляла обратное. По мнению профессора сеульского Университета Кукмин Андрея Ланькова, происходящее напоминает глобальный отказ от некой политической фикции.

«В мировой истории нет примеров объединения двух столь разных государств. Разных, в первую очередь, по уровню жизни, во-вторых — по политическому строю. Это отлично всегда понимали и в Сеуле. Ким Чен Ын окончательно официально заявил, что эта политика была иллюзией, и в этом он абсолютно прав. И отныне Северная Корея будет воспринимать Южную как отдельное враждебное государство», — отметил он.

Слова и позиция воплотились и в конкретные политические шаги. В январе 2024 года началась официальная реорганизация в северокорейском МИДе. Связями с Южной Кореей будут заниматься в министерстве иностранных дел, потому что это отдельная страна.

«В перспективе ассоциации с Югом опасны. Руководство КНДР понимает: если население будет смотреть на Юг и мечтать, то рано или поздно увеличатся шансы на реализацию германского сценария. Потому что у народа создается впечатление, что юг — это же тоже мы, а смотрите, как хорошо живут», — добавил Ланьков.

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Спустили во «враг»: Пхеньян меняет отношение к Сеулу