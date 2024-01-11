Ивановские десантники вывели из строя танк и БМП ВСУ на артемовском направлении

В рамках ведения активных боевых действий на артемовском направлении, подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) применили беспилотники со сбросами гранат, а также FPV-дроны для уничтожения живой силы и вывода из строя боевой бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны РФ 11 января показало боевую работу военнослужащих.

Для наиболее эффективной работы по противнику, расчеты беспилотников применяют метод парной работы: два квадрокоптера с нагрузкой последовательно поражают найденную цель. Десантники, обнаружив подбитый украинский танк перед нашими позициями, для недопущения его эвакуации подразделениями ВСУ и дальнейшего ремонта, сбросили в его открытые люки гранату и окончательно вывели его из строя.

В дальнейшем, таким же образом была выведена из строя вражеская боевая машина пехоты (БМП-1), которую ранее поразили ударом FPV-дрона.

Кроме того, расчеты БПЛА успешно работают по пехоте неприятеля, ежедневно уничтожая десятки военнослужащих ВСУ, рассказали в оборонном ведомстве.

10 января в интервью изданию «Украинская правда» командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным Крым заявил, что постоянные удары российских беспилотных летательных аппаратов заставляют украинских боевиков подолгу прятаться в укрытиях. Он отметил, что российские БПЛА работают как карусель: буквально не садятся, постоянно работают.

10 января снайперская пара разведывательного батальона Южной группировки войск показала, как уничтожает особо важные цели и живую силу противника, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений. Бойцы с позывными Леший и Свирель также рассказали о боевых задачах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».