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Синоптики предупредили москвичей о метели и гололедице 11 января

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Облачно, местами сильный снег и метель, гололедица и около –2 градусов — такая погода ожидает жителей столицы в четверг, 11 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –2 …0 градусов, однако днем возможно похолодание до –13. Ночью столбики термометров могут опуститься до –17.

В Московской области прогнозируют от –5 до 0 градусов, возможно понижение температуры днем до –15. Ночью может похолодать до –18, местами до –23 градусов.

Ожидается северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, местами порывы до 18 м/с.

Атмосферное давление понизится до 738 мм ртутного столба.

Кроме того, синоптики предупредили о гололеде и снежных заносах.

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Ранее, 10 января, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил, что в Москве будет несколько относительно теплых дней, однако уже вскоре морозы вернутся. По словам Ильина, после 11 января в Москву придет холодный атмосферный фронт, и 12 января установится морозная погода, при которой температура составит от –13 до –18.

До этого, 9 января, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на этой неделе жителей Москвы ждут резкие перепады температуры и давления, а также небольшой снег. По его словам, к утру четверга несколько циклонов с севера принесут новую порцию тепла, температура поднимется до 0 градусов. Однако к вечеру этого дня она снова опустится до –13…–15.

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