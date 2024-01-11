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Критики сдержанно оценили новый сериал от Marvel «Эхо»

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Фото: Marvel Entertainment
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Премьера всех эпизодов детективного мини-сериала «Эхо» из вселенной «Мстители» состоялась на Disney+ и Hulu 9 января. Это спин-офф известного мини-сериала от Marvel «Соколиный глаз», который вышел в 2021 году и рассказывал об одноименном супергерое. «Эхо» стал первым шоу студии с возрастным рейтингом 18+ из-за обилия драк и жестоких сцен. Сериал вышел в рамках проекта «Marvel Spotlight» — первый подобный опыт для Marvel Studios.

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Рейтинг «Эхо» на сайтах-агрегаторах держится в районе 7 баллов из 10. При этом оценки рядовой аудитории совпадают с мнением кинокритиков: это более приземленный взгляд на сложную и запутанную киновселенную Marvel с огромным количеством персонажей и сюжетных линий.

Одним из главных плюсов также называют инклюзивность: главная героиня сериала глухонемая с рождения, использует протез для ноги, а также происходит из племени коренных американцев.

В «Соколином глазе» Майя Лопез выяснила, что криминальный авторитет Уилсон Фиск (он же Кингпин, один из главных противников Человека-паука) ответственен за смерть ее отца. Майя, известная под псевдонимом Эхо, застрелила короля криминального мира, который обучил ее боевым искусствам и долгое время оставался ментором девушки.

В своем сольном сериале она отправляется в родной город, чтобы воссоединиться с семьей. Выясняется, что Кингпин выжил, и теперь он и его подчиненные угрожают Майе и ее близким расправой.

Как и в других проектах Marvel, в «Эхо» есть сцена после титров. В ней раскрывают дальнейшие планы Кингпина, а также намекают на потенциальное продолжение его истории в предстоящем сериале «Сорвиголова: Рожденный заново».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Эхо» не без греха: Marvel представила первый сериал для взрослых

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