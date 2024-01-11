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Украинский разведчик рассказал о страхе ВСУ перед российскими дронами

Украинский разведчик: российские БПЛА не дают солдатам ВСУ покидать укрытия
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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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Постоянные удары российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заставляют украинских боевиков подолгу прятаться в укрытиях. Об этом 10 января рассказал в интервью изданию «Украинская правда» командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Крым».

«Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что [российские] дроны висят постоянно и делают сбросы (гранат на позиции ВСУ. — Ред.)», — поделился разведчик.

Украинский военнослужащий подтвердил наличие у России мощной «армии дронов» и отметил, что ВСУ, в свою очередь, такими запасами не располагают. По его словам, российские БПЛА работают как карусель: буквально не садятся, постоянно работают. Раньше такого не было, добавил он.

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Ранее, 10 января, Newsweek написал, что российские модернизированные БПЛА «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для ВСУ. Как сообщает издание, усовершенствованная боеголовка изготовлена из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

До этого, 8 января, в Минобороны РФ показали, как новороссийские десантники, активно применяя квадрокоптеры, уничтожают пехоту и военную технику ВСУ под Вербовым на запорожском направлении. Как рассказали бойцы, они используют ударные дроны с прикрепленными к сбросам осколочными боеприпасами (ВОГ) для ликвидации живой силы и легкобронированной техники ВСУ.

7 января газета Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко сообщила, что массовое производство и использование Россией БПЛА в зоне спецоперации стало большой угрозой для украинской армии и военных объектов. Павленко призвал западные страны поставлять Киеву оборудование, которое позволило бы подавлять системы спутникового наведения российских БПЛА.

Ранее в журнале The American Conservative сообщалось, что беспилотные летательные аппараты позволяют российской армии создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, например выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard.

Ранее, 21 ноября, на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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