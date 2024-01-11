Украинский разведчик рассказал о страхе ВСУ перед российскими дронами

Постоянные удары российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) заставляют украинских боевиков подолгу прятаться в укрытиях. Об этом 10 января рассказал в интервью изданию «Украинская правда» командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Крым».

«Сейчас мы почти не вылезаем из нор, потому что [российские] дроны висят постоянно и делают сбросы (гранат на позиции ВСУ. — Ред.)», — поделился разведчик.

Украинский военнослужащий подтвердил наличие у России мощной «армии дронов» и отметил, что ВСУ, в свою очередь, такими запасами не располагают. По его словам, российские БПЛА работают как карусель: буквально не садятся, постоянно работают. Раньше такого не было, добавил он.

Ранее, 10 января, Newsweek написал, что российские модернизированные БПЛА «Куб» могут стать настоящим «кошмаром» для ВСУ. Как сообщает издание, усовершенствованная боеголовка изготовлена из взрывчатого вещества, которое в 1,7 раза мощнее тротила.

До этого, 8 января, в Минобороны РФ показали, как новороссийские десантники, активно применяя квадрокоптеры, уничтожают пехоту и военную технику ВСУ под Вербовым на запорожском направлении. Как рассказали бойцы, они используют ударные дроны с прикрепленными к сбросам осколочными боеприпасами (ВОГ) для ликвидации живой силы и легкобронированной техники ВСУ.

7 января газета Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко сообщила, что массовое производство и использование Россией БПЛА в зоне спецоперации стало большой угрозой для украинской армии и военных объектов. Павленко призвал западные страны поставлять Киеву оборудование, которое позволило бы подавлять системы спутникового наведения российских БПЛА.

Ранее в журнале The American Conservative сообщалось, что беспилотные летательные аппараты позволяют российской армии создавать смертельные ловушки для больших групп западной техники, например выслеживать и обездвиживать немецкие танки Leopard.

Ранее, 21 ноября, на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.