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Минфин заявил о намерении получать с лотерей вдвое больше налогов

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Фото: TASS/Federico Gambarini
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Минфин предложил изменить порядок налогообложения операторов лотерей, следует из проекта закона, с которым ознакомились «Известия». В ведомстве считают целесообразным, чтобы они отчисляли 5% от выручки за отчетный квартал. А с 2026 — 6%. Сейчас операторы должны направлять в бюджет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда.

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Как следует из документа, благодаря этому поступления в федеральный бюджет в 2025 году составят около 4,8 млрд рублей, а в 2026-м — порядка 5,7 млрд. В 2023 году они были на уровне 3,2 млрд рублей.

В «Столото» сообщили, что за девять месяцев 2023-го выплатили 2,3 млрд рублей в казну, а объем отчислений за весь год пока не опубликован.

Возможность привлечения дополнительных доходов в виде отчислений от лотерей — действенная, необременительная для населения и своевременная мера, считает и.о. заведующей кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

«Наверняка увеличение целевых отчислений повлияет на стоимость билетов. Не так уж это и плохо. Может, желающих испытать удачу станет меньше, а стремящихся заработать собственным трудом — больше», — считает эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев.

Лучше, если суммы поступлений в бюджет вырастут за счет увеличения налога, чем из-за увеличения оборотов лотерейного бизнеса и количества игроков, уверен он.

В 2022 году почти каждый второй россиянин (48%) покупал лотерейные билеты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взялся за куш: Минфин захотел получать с лотерей вдвое больше

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