Bloomberg сообщило о выходе экс-губернатора Нью-Джерси Кристи из предвыборной гонки

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи принял решение выйти из предвыборной гонки в США. Об этом сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на источник в среду, 10 января.

«Выход Кристи предвещает поддержку кандидатур губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшего посла ООН Никки Хейли, которые стали двумя основными альтернативами лидирующему [экс-президенту США Дональду] Трампу», — сказано в статье.

Как объяснили в публикации, в последние дни на Кристи началось давление из-за его слов в поддержку Хейли в Нью-Гэмпшире. Популярность Хейли сильно возросла среди людей, которые не желают после действующего президента страны Джо Байдена видеть пришедшим к власти Трампа.

«Кристи принял участие в предварительных выборах республиканцев как самый ярый антитрамповский кандидат, обвинив своих коллег-претендентов в нежелании нападать на бывшего президента из страха оттолкнуть своих сторонников», — написано в публикации.

Ранее, 26 декабря, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас в беседе с «Известиями» заявил, что в потенциальном противостоянии Трампа и Байдена на выборах президента США в ноябре 2024 года победит действующий глава государства. По его словам, не имеет значения и то, что в декабре рейтинг республиканца впервые превысил показатели демократа (47% против 43%).

9 декабря журналисты The Wall Street Journal сообщили, что Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных рейтингах. Согласно приведенным данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе–сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.