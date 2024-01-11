WSJ сообщил о росте цен на контейнерные перевозки из-за атак хуситов в Красном море

Импортеры по всему миру сталкиваются с недельными задержками и увеличением стоимости контейнерных перевозок почти в два раза из-за непрекращающихся атак йеменских хуситов по кораблям в Красном море. Об этом 10 января сообщил The Wall Street Journal.

«Некоторые компании, доставляющие товары по важнейшему торговому маршруту, начинают раздражаться из-за растущих цен и дополнительных сборов, которые морские перевозчики взимают из-за более высоких затрат на маршрутизацию контейнеровозов в дальних рейсах вокруг Африканского Рога после атак беспилотников и ракет повстанцев-хуситов в Йемене», — передает издание.

По данным лондонской компании Drewry Shipping Consultants, на которые ссылается журнал, средние мировые затраты на доставку 40-футовых контейнеров увеличились почти вдвое с конца ноября.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке йеменские хуситы начали атаковать корабли в Красном море, по их заявлениям, связанные с Израилем. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Сообщалось, что со стороны Йемена отмечены активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Он связал данный шаг с необходимостью коллективного ответа на нападения хуситов.

В тот же день член политического совета «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси сообщил, что суда стран, которые присоединились к коалиции США по защите Красного моря, будут атакованы.

20 декабря о присоединении Евросоюза к коалиции США заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, страны ЕС активизируют обмен информацией и увеличат свое присутствие за счет дополнительных военно-морских сил.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.