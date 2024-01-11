Российские солдаты начинают завоевывать преимущество, поскольку у Украины заканчиваются боеприпасы, поэтому без помощи США на поле боя может произойти «трагический перелом в пользу России». Об этом предупредил 10 января на заседании в сенате лидер демократического большинства Чак Шумер.

«Каждый сенатор должен понимать ставки: если Сенат не одобрит увеличение помощи Украине, <борьба>, которая уже движется в сторону России, а через месяц может произойти трагический перелом в пользу России. Сейчас это происходит только из-за нехватки вооружений. Как я говорил вчера, украинский офицер приводил пример: на каждые пять залпов, выпущенных русскими по его войскам, он может дать только один ответный залп», — сказал Шумер, согласно пресс-релизу.

Шумер также продолжил устрашать коллег пророчествами о том, что победа России якобы положит начало «зловещему эффекту домино на европейском континенте», расширяя российское влияния.

Он назвал ситуацию на Украине конфликтом, меняющим историю, благодаря чему может восстановить баланс сил западных демократий, который сохранился со времен окончания холодной войны. Однако Украины теряет боеприпасы и вооружение, в обеспечении которых Америка сыграла ведущую роль, отметил он, продолжая убеждать коллег в необходимости финансовой поддержки киевского режима.

9 января информационный портал Newsbreak сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию потребовал от греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса поставок Украине новых партий оружия. Портал отметил, если Мицотакис поддастся американскому шантажу, это «нанесет невообразимый ущерб» национальным интересам Греции.

В тот же день колумнист Макс Бут в статье для газеты The Washington Post отметил, что прекращение финансовой помощи со стороны США станет катастрофой для Украины. Неизбежным последствием прекращения поддержки Вашингтона станет увеличение и так ощутимого неравенства в возможностях ВСУ и ВС РФ и это станет для киевского режима фатальным.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Во время встречи с Зеленским 12 декабря американский лидер объявил, что подписал распоряжение о выделении еще $200 млн для Украины, однако заявил о приближении Вашингтона к потере возможности помогать стране дальше.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.