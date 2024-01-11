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Эксперт объяснил частоту неофашистских митингов в Италии

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Фото: ТАСС/EPA/GIUSEPPE LAMI
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Италия — страна, созданная фашистами, и этим объясняются столь частые митинги неофашистов. Такую точку зрения высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью с «Известиями» в среду, 10 января.

«Италия — это страна, созданная фашистами, и никакой идеи объединения Италии у итальянцев никогда не было. Именно фашисты объединили Италию. <…> Сицилию и Пьемонт ничего не объединяет. Это совершенно разные исторические области с совершенно разным менталитетом», — заявил он.

Сравнивает Брутер возникшую в Италии идеологию и с франкизмом, появившимся в Испании в ходе правления диктатора Франсиско Франко.

«Испанская [ультраправая] партия Vox — чистые франкисты. А вы думаете, что те, кто голосует за народную партию [Италии], — не чистые франкисты?» — высказался эксперт.

По его словам, такие идеологические направления могут приспосабливаться и скрываться, но при удобном случае всегда показывают свое истинное лицо, которое никогда не меняется.

Замечает Брутер и различия между всеми этими течениями. Так, он сравнивает премьер-министра Италии Джорджи Мелони с главой французской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Наверное, немецкий фашизм все-таки отличался бы. И французский тоже. Всё же у них другая государственная история. Фашизм во французском преломлении — он другой. Ле Пен от Мелони отличается. Очень правые и ультраправые — это очень большая разница», — считает он.

Эксперт утверждает, что Ле Пен никогда бы не стала вскидывать руку в «римском приветствии».

«Итальянские фашисты — они немножко другие. <…> Они считают, что они в праве создавать государственническую идеологию и идеология может быть только такой», — поделился своей точкой зрения специалист.

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Ранее в этот день итальянское агентство ANSA сообщило о задержании пятерых человек за «римское приветствие» во время неофашистского марша 7 января, в годовщину террористической акции «Побоище на Акка Ларентия». Отмечается, что на демонстрации присутствовали «крайне правые боевики и некоторые ультраправые группировки». Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози выразил свое возмущение произошедшим, однако заявил, что «запрещение контрпродуктивно».

Тогда же сотрудник Российско-итальянского центра РАНХиГС политолог Марк Бернардини высказал мнение, что Мелони вынуждена закрывать глаза на проводящиеся в стране митинги неофашистов, так как она и руководство ее партии «Братья Италии» являются «постфашистами», выходцами из «Итальянского социального движения».

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