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Глава Минсельхоза Финляндии сообщила о продлении закрытия границ с РФ еще на месяц

Глава Минсельхоза Финляндии: граница с Россией останется закрытой на месяц
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Minna Raitavuo
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Финляндия намерена продлить закрытие пропускных пунктов на границе с Россией еще на месяц. Об этом 10 января заявила глава министерства сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, которая также является кандидатом в президенты от христианских демократов.

Так, она утвердительно ответила на вопрос репортера по поводу сохранения ограничительной меры.

«В данной ситуации я могу подтвердить информацию, которая была доступна общественности», — приводит ее ответ издание Yle.

Ранее в этот день в финских СМИ появилась информация, что власти Финляндии планируют продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Отмечалось, что новое решение в отношении границы с РФ будет объявлено 11 января.

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Днем ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что республика не будет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с РФ после 14 января. Она упомянула некие закрытые данные, подтверждающие угрозы, якобы исходящих от России.

До этого, 8 января, Helsingin Sanomat сообщила, что правительство Финляндии, скорее всего, сохранит блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. При этом временное решение более вероятно, чем закрытие границы на неопределенный срок.

Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января. На фоне этого в стране прошли демонстрации против закрытия границы.

31 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний. Позднее, 8 января, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза, но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба.

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