Танковый экипаж сорвал наступление ВСУ и пресек прорыв обороны

Старший сержант Чингис Очиров в составе танкового взвода оборонял один из освобожденных от украинских боевиков населенных пунктов, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались прорвать оборону российских войск в зоне ответственности его экипажа. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в четверг, 11 января, рассказали в Минобороны.

На передовом рубеже обороны Очиров командовал вверенным ему экипажем. Прицельным огнем по выдвинувшимся боевикам экипаж танка остановил продвижение противника, сковал маневры его огневых средств и нанес ему значительный урон. Это заставило неприятеля отступить на исходные позиции.

Действия старшего сержанта Очирова, а также профессионализм и слаженность действий его подчиненных помогли российским танкистам сорвать наступление врага и удержать населенный пункт.

Тем временем младший сержант Даниил Пурик бесперебойно снабжал подразделения российских войск, ведущих оборонительные бои на одном из направлений. В ходе очередного марша колонна, в составе которой двигался младший сержант, подверглась минометному обстрелу противника.

Тогда, умело маневрируя на участке местности, Пурик вывел машину из-под вражеского обстрела, что позволило сохранить груз и обеспечить бесперебойную доставку боеприпасов подразделениям на передовых позициях. А это помогло бойцам не допустить прорыва оборонительных рубежей ВС РФ.

Днем ранее, 10 января, в Минобороны сообщали, как командир противотанкового взвода гвардии старший лейтенант Евгений Духанин получил приказ на выдвижение к месту вероятного прорыва противника. В ходе марша на двух боевых машинах передовой расчет обнаружил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сходу вступил в бой.

Тогда же снайперская пара разведывательного батальона Южной группировки войск показали, как уничтожают особо важные цели и живую силу противника, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений. Бойцы с позывными Леший и Свирель также рассказали о боевых задачах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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