Главным тренером ФК «Енисей» назначен Андрей Тихонов
Восьмикратный чемпион России по футболу в составе ФК «Спартак» Андрей Тихонов стал главным тренером красноярского «Енисея», о чем 10 января сообщила пресс-служба футбольного клуба.
«Андрей Тихонов — новый главный тренер ФК «Енисей». Андрей Валерьевич в разные годы работал с командами «Спартак», «Крылья Советов», «Краснодар», а также возглавлял ФК «Енисей». В сезоне 2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Первой Лиги. ФК «Енисей» рад началу сотрудничества! Удачи, Андрей Валерьевич», — сказано в Telegram-канале клуба.
Тихонов сменил на посту Эдуарда Штейнбрехера, который ушел из клуба в декабре 2023 года. Были версии, что Штейнбрехера заменит Александр Мостовой, переговоры с которым планировались на период после новогодних праздников, сообщал «Спорт-Экспресс».
Команда «Енисей» в Первой лиге занимает 10-ю позицию с 24 очками по итогам 20 игр.
27 декабря российский тренер Леонид Слуцкий назначен главным тренером китайского футбольного клуба (ФК) «Шанхай Шэньхуа». Контракт с 52-летним специалистом заключен с 1 января 2024 года. Слуцкий сменит китайского тренера У Цзиньгуя, об уходе которого объявили 26 декабря.