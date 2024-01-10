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Главным тренером ФК «Енисей» назначен Андрей Тихонов

Восьмикратный чемпион России в составе «Спартака» Тихонов возглавил «Енисей»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Восьмикратный чемпион России по футболу в составе ФК «Спартак» Андрей Тихонов стал главным тренером красноярского «Енисея», о чем 10 января сообщила пресс-служба футбольного клуба.

«Андрей Тихонов — новый главный тренер ФК «Енисей». Андрей Валерьевич в разные годы работал с командами «Спартак», «Крылья Советов», «Краснодар», а также возглавлял ФК «Енисей». В сезоне 2016/2017 красноярская команда под руководством Андрея Тихонова завоевала бронзовые медали Первой Лиги. ФК «Енисей» рад началу сотрудничества! Удачи, Андрей Валерьевич», — сказано в Telegram-канале клуба.

Тихонов сменил на посту Эдуарда Штейнбрехера, который ушел из клуба в декабре 2023 года. Были версии, что Штейнбрехера заменит Александр Мостовой, переговоры с которым планировались на период после новогодних праздников, сообщал «Спорт-Экспресс».

Команда «Енисей» в Первой лиге занимает 10-ю позицию с 24 очками по итогам 20 игр.

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27 декабря российский тренер Леонид Слуцкий назначен главным тренером китайского футбольного клуба (ФК) «Шанхай Шэньхуа». Контракт с 52-летним специалистом заключен с 1 января 2024 года. Слуцкий сменит китайского тренера У Цзиньгуя, об уходе которого объявили 26 декабря.

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