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Скончался бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

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Фото: РИА Новости/Виталий Савельев
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На 93-м году жизни умер бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай. Об этом в среду, 10 января, сообщается на сайте КС.

«10 января 2024 года в Москве после продолжительной болезни скончался Марат Викторович Баглай — Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, видный ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, бывший Председатель Конституционного Суда России», — говорится в сообщении суда.

Марат Баглай окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Работал и преподавал в различных вузах, в том числе в Институте государства и права АН СССР, в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР, в Институте международного рабочего движения АН СССР.

Баглай занимал пост председателя Конституционного суда с 1997 по 2003 год.

Судьи и сотрудники Конституционного Суда выразили соболезнования родным и близким Марата Баглая.

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