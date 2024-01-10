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Минобороны сообщило о поражении двух цехов сборки украинских БПЛА

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Склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразили российские войска в течение суток, сообщили 10 января в Министерстве обороны РФ.

«Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ в течение суток поражены: радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121 районе», — сказано в сводке ведомства, опубликованной в его Telegram-канале.

Там добавили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Также были уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Марьинка, Берестовое, Водяное Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Житловка, Кременная Луганской Народной Республики, Орлянское Запорожской области, Каиры и Новая Маячка Херсонской области.

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Ранее в этот день в Минобороны доложили: за сутки российские войска уничтожили до 280 солдат ВСУ на донецком направлении, два танка и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Помимо этого, на краснолиманском направлении украинская армия за сутки потеряла до 190 военных, две бронемашины и два автомобиля.

9 января оборонное ведомство РФ сообщило, что в течение суток российские средства противовоздушной обороны перехватили 10 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Кроме того, армия РФ уничтожила склады боеприпасов ВСУ около Красноармейска в ДНР и Веселого в Харьковской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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