Ремонт детсада № 14 завершили в поселке Высоком в Мурманской области
В поселке Высоком в Мурманской области завершили капитальный ремонт детского сада № 14. Об этом сообщает региональное министерство строительства.
Рабочие привели в порядок фасад детсада, находившийся в неудовлетворительном состоянии, а также выполнили работы на прилегающей территории. Так, специалисты установили новое оборудование на спортплощадке, смонтировали теневые навесы на игровых площадках, заасфальтировали пешеходные дорожки и проезды, установили ограждение.
Стоимость выполненных работ не называется, однако и.о. министра строительства Алексей Грачиков отмечает, что средства были выделены в том числе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По этой же программе сейчас ремонтируется Дом культуры в Ковдоре, уточняет ИА «Би-порт».
В 2022 году в Высоком прошел капремонт крыши детсада № 14.
В декабре сообщалось, что пять муниципальных образований Мурманской области получили 12 новых детских автобусов. Всего за четыре года в регион поступило 76 школьных автобусов. Из них 21 — в 2023 году.