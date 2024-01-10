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Ремонт детсада № 14 завершили в поселке Высоком в Мурманской области

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В поселке Высоком в Мурманской области завершили капитальный ремонт детского сада № 14. Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Рабочие привели в порядок фасад детсада, находившийся в неудовлетворительном состоянии, а также выполнили работы на прилегающей территории. Так, специалисты установили новое оборудование на спортплощадке, смонтировали теневые навесы на игровых площадках, заасфальтировали пешеходные дорожки и проезды, установили ограждение.

Стоимость выполненных работ не называется, однако и.о. министра строительства Алексей Грачиков отмечает, что средства были выделены в том числе в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». По этой же программе сейчас ремонтируется Дом культуры в Ковдоре, уточняет ИА «Би-порт».

В 2022 году в Высоком прошел капремонт крыши детсада № 14.

В декабре сообщалось, что пять муниципальных образований Мурманской области получили 12 новых детских автобусов. Всего за четыре года в регион поступило 76 школьных автобусов. Из них 21 — в 2023 году.

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