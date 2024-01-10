Реклама
Прямой эфир
Мир
В столице Эквадора появились мародеры
Спорт
Путин поздравил Гунину с победой в чемпионате мира по быстрым шахматам
Мир
Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу
Мир
На Украине назвали опасными последствия насильственной мобилизации в Одессе
Экономика
В РФПИ призвали инвестировать в добывающую отрасль совместно с Россией
Мир
Конгрессвумен Грин назвала Хантера Байдена дураком из-за побега с заседания
Мир
Россия выступила против приглашения на СБ ООН делегаций ряда европейских стран
Происшествия
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Политика
Посла Молдавии в Москве вызвали в МИД РФ
Общество
Более 100 детей из Белгорода отправились на отдых в лагеря под Воронежем и Калугой
Происшествия
В детском лагере в Марий Эл произошел пожар
Экономика
В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца в ближайшее время
Мир
Лавров и глава МИД КНР высоко оценили итоги взаимодействия стран в 2023 году
Мир
В Киеве найдены мертвыми бывшая замгенпрокурора Украины и ее дочь
Общество
Из-за гололеда в Краснодаре пострадали 75 человек

Два человека погибли в лобовом ДТП с участием фуры в Тамбовской области

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Гавриловском округе Тамбовской области в результате столкновения фуры с легковым авто погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Авария произошла утром 10 января на 109-м км автодороги Тамбов – Пенза. По предварительной информации УГИБДД УМВД, которую приводит ИА «ОнлайнТамбов.ру», водитель легковой Kia Rio пошел на обгон и врезался во встречный грузовик Mercedes.

В результате лобового столкновения 60-летние водитель и пассажир легковушки погибли. Травмы различной степени тяжести также получил водитель фуры, мужчину госпитализировали.

По факту ДТП организована процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратурой. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Вечером 10 января на трассе в Омской области столкнулись встречные микроавтобус Citroen и грузовик Scania. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024