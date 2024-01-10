Два человека погибли в лобовом ДТП с участием фуры в Тамбовской области
В Гавриловском округе Тамбовской области в результате столкновения фуры с легковым авто погибли два человека, еще один пострадал. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла утром 10 января на 109-м км автодороги Тамбов – Пенза. По предварительной информации УГИБДД УМВД, которую приводит ИА «ОнлайнТамбов.ру», водитель легковой Kia Rio пошел на обгон и врезался во встречный грузовик Mercedes.
В результате лобового столкновения 60-летние водитель и пассажир легковушки погибли. Травмы различной степени тяжести также получил водитель фуры, мужчину госпитализировали.
По факту ДТП организована процессуальная проверка, ход которой поставлен на контроль прокуратурой. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Вечером 10 января на трассе в Омской области столкнулись встречные микроавтобус Citroen и грузовик Scania. Погибли два человека, еще пятеро пострадали.