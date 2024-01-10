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Лавров и глава МИД КНР высоко оценили итоги взаимодействия стран в 2023 году
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Лавров и глава МИД КНР высоко оценили итоги взаимодействия стран в 2023 году

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И во время телефонного разговора в среду, 10 января, высоко оценили основные итоги взаимодействия двух государств в 2023 году.

«Главы внешнеполитических ведомств <…> выразили удовлетворение высокими темпами развития двустороннего политического диалога и практического сотрудничества, демонстрирующих устойчивость и позитивную динамику в условиях общей геополитической нестабильности на планете», — сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что было подчеркнуто значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка, в особенности создания надежных основ евразийской безопасности. Министры во время беседы констатировали, что по итогам года товарооборот между странами уверенно преодолел планку в $200 млрд, и отметили важное значение развития сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и проектом «Один пояс — один путь».

«Был затронут ряд актуальных вопросов международной повестки, включая украинский кризис, палестино-израильский конфликт, ситуацию вокруг Корейского полуострова и в целом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая», — говорится в публикации.

Кроме того, Лавров и Ван И обратили внимание на конструктивный характер взаимодействия между Москвой и Пекином в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и других многосторонних форматов. В публикации также добавили, что китайская сторона выразила поддержку российскому председательству в БРИКС, также состоялся обмен мнениями о путях налаживания контактов КНР с Содружеством Независимых Государств (СНГ).

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Ранее, 9 января, глава китайского МИДа заявил, что государство намерено продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества с Россией и взаимное доверие двух стран. По словам министра, при выборе между сотрудничеством и конфронтацией КНР всегда выбирает первое. Он подчеркнул, что отношения крупных государств влияют на стабильность миропорядка.

До этого, 20 декабря 2023 года, председатель КНР Си Цзиньпин заявил в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине, что российско-китайские отношения держатся на крепкой основе. А 18 декабря в совместном заявлении России и Китая по итогам девятого китайско-российского финансового диалога в Пекине отмечалось, что страны намерены продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

7 декабря президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Он подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.

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