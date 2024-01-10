Более 40 территорий благоустроили в Псковской области в 2023 году
На территории Псковской области в 2023 году благоустроили более 40 общественных территорий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Речь идет о 39 общественных пространствах и двух дворовых территориях. Новые точки притяжения появились во всех муниципальных образованиях области.
«В Пскове одной из таких площадок стал парк у реки Милевки, где бывший пустырь превратился в любимое место встречи взрослых, детей и подростков. Там организованы смотровая площадка, детские и спортивные зоны», — рассказали в пресс-службе.
Как уточняет Псковская лента новостей, работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».