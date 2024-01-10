Врачи на Кубани привязали пожилого пациента с пневмонией к кровати

Медики больницы в Краснодарском крае привязали пожилого пациента с пневмонией к кровати. Подробностями в среду, 10 января, поделился внук мужчины Алексей Толстой.

По его словам, 6 января его дед оказался в больнице с подозрением на пневмонию. Позже, 8 января, мать молодого человека узнала, что родственника привязывают к кровати.

«Мама оставила свой телефон соседу по палате, чтобы он мог набрать, если что-то случится. Сосед по палате набрал и сказал, что деда привязывают к койке. Приехала, а он уже привязанный», — рассказал Толстой «Известиям».

Молодой человек показал кадры, на которых видно, что одна рука и обе ноги привязаны порезанными простынями. Внук пострадавшего возмутился, почему пожилого человека оставили лежать в одних памперсах на холодной кровати.

«Как врачи комментируют, дед был буйный и нанес черепно-мозговую травму кому-то, потом выяснилось, что он разбил нос. Сосед же говорит, что он вышел в коридор, а его начали затягивать в кровать обратно, он начал сопротивляться. Они применили силу, а дед пытался вырваться и задел кулаком медсестру. Его повалили на кровать и привязали», — указал Толстой.

Молодой человек отметил, что его семья написала заявление и обратилась в правоохранительные органы.

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