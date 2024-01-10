Из-за гололеда в Краснодаре пострадали 75 человек

Из-за гололеда в Краснодаре 75 человек, в том числе 20 детей, получили травмы. Об этом 10 января сообщил источник «Известий».

Как отметил собеседник, пострадавшим потребовалась амбулаторная помощь. На фоне этого экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

По его словам, в городе дежурят больше 60 бригад скорой, задействованы 195 человек.

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов уточнил, что 75 пострадавших обратились в травмпункты в течение двух дней.

Ранее, 5 января, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева рассказала «Известиям», как снизить риск падений на улице зимой. По ее словам, стоит выбирать правильную обувь с противоскользящей подошвой. Кроме того, она порекомендовала избегать разговоров по телефону во время перехода по скользкой дороге.