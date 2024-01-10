«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до 12 января

В Москве и Подмосковье «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен до 12 января. Об этом Гидрометцентр России сообщает в среду, 10 января.

«Период предупреждения — до 12:00 12 января. Гололедица», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра и снегопада.

В МЧС уточнили, что с 18:00 10 января до 21:00 11 января в столице ожидаются снег, местами метель, сообщается на сайте kp.ru. На дорогах прогнозируется гололедица, местами снежные заносы. Порывы ветра могут достигать 8 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС посоветовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также по возможности избегать на дорогах обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями или вблизи них.

Также в столичном регионе объявлено предупреждение из-за гололеда до 18:00 11 января, снегопада и метели до 21:00 11 января, ветра до 21:00 11 января.

В свою очередь, главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в Москве в первую рабочую неделю после праздников ожидаются резкие колебания атмосферного давления. Так, с 10 до 11 января давление в Москве снизится с 751 до 733 мм ртутного столба из-за перемещения атлантического циклона, передает НСН.

Накануне автоэксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин рассказал, как избежать массового ДТП в зимнюю непогоду. По его словам, нужно ехать с комфортной скоростью.

«Тут нужно иметь чувство собственного достоинства, ехать с комфортной для тебя скоростью, но обгоняют тебя — да пусть обгоняют. Относитесь вы к этому спокойно», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что дистанция должна быть такая, чтобы водитель мог вовремя остановить машину с учетом конкретной дорожной ситуации, передает RT.

Автоэксперт Владимир Сажин высказал свои мысли о том, как понять, что автомобиль не соответствует требованиям российской зимы. Он подчеркнул, что важную роль играет не только техническая оснащенность машины, но и опыт водителя, пишет Pravda.Ru.