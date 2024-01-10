Мужчина погиб при пожаре в бревенчатом доме под Альметьевском
В Альметьевском районе Татарстана в результате пожара в бревенчатом доме один мужчина погиб и один пострадал. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканское ГУ МЧС России.
Пожар произошел 10 января в селе Тайсуганово. В результате пострадал 33-летний мужчина. Он рассказал прибывшим спасателям, что внутри дома, возможно, остался его брат. Зайти внутрь здания к тому моменту не представлялось возможным.
Тело погибшего было обнаружено уже после тушения во время разбора сгоревших конструкций.
Площадь возгорания составила 30 кв. м. Дознаватели Госпожнадзора рассматривают две версии его возникновения — неосторожное обращение с огнем при курении и электротехническую неисправность.
8 января пожар случился в многоквартирном доме в поселке Югыдъяг в Республике Коми. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Погиб мужчина.