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Мужчина погиб при пожаре в бревенчатом доме под Альметьевском

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В Альметьевском районе Татарстана в результате пожара в бревенчатом доме один мужчина погиб и один пострадал. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканское ГУ МЧС России.

Пожар произошел 10 января в селе Тайсуганово. В результате пострадал 33-летний мужчина. Он рассказал прибывшим спасателям, что внутри дома, возможно, остался его брат. Зайти внутрь здания к тому моменту не представлялось возможным.

Тело погибшего было обнаружено уже после тушения во время разбора сгоревших конструкций.

Площадь возгорания составила 30 кв. м. Дознаватели Госпожнадзора рассматривают две версии его возникновения — неосторожное обращение с огнем при курении и электротехническую неисправность.

8 января пожар случился в многоквартирном доме в поселке Югыдъяг в Республике Коми. Площадь возгорания составила 120 кв. м. Погиб мужчина.

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