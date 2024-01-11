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Синоптики рассказали о погоде в регионах России на старый Новый год

«Яндекс.Погода»: 13 и 14 января в Екатеринбурге, Перми и Уфе ожидаются заморозки
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Екатеринбурге, Перми и Уфе в выходные, 13 и 14 января, ожидаются морозы от –17… до –22 градусов, а в южных городах температура воздуха прогреется до нуля. Это следует из прогноза «Яндекс.Погоды» от 10 января.

По данным метеонаблюдений, среди крупных российских городов наиболее теплая погода в субботу и воскресенье будет в Краснодаре, Махачкале, Сочи, а также Омске и Новосибирске. Здесь температура будет варьироваться от –1 до –6 градусов.

В Москве 13 января температура достигнет –14 градусов, выпадет небольшой снег. Скорость ветра с утра составит 2,4 м/с, а вечером — 2 м/с. На следующий день ожидается снегопад. Утром температура воздуха достигнет –18 градусов, к середине дня поднимется до –10 ... -12 градусов

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Ранее в этот день главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала переменную облачность в Москве на старый Новый год. По ее словам, среднесуточная температура на 13 января будет ниже нормы на 12–13 градусов и составит оставит -16… -18 градусов. Также в столичном регионе в выходные ожидается повышенное атмосферное давление.

До этого, 9 января, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал, что в Москве в ближайшие дни погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов на западе, которые принесут в столицу кратковременное потепление. В связи с потеплением ожидаются снегопады и гололедица.

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