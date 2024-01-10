Мирный житель пострадал при обстреле села в Брянской области со стороны ВСУ
В результате обстрела села Подывотья в Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом в среду, 10 января, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Брянской области.
Кроме того, по итогу атаки украинских радикалов была частично повреждена одна единица автотранспорта.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, уточнил Богомаз.
Ранее в этот же день, 10 января, ВСУ выпустили огонь по Лемешовке и Азаровке в Брянской области. По данным губернатора, в первом населенном пункте повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия, во втором повреждения получил жилой дом.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.