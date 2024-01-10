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Россия выступила против приглашения на СБ ООН делегаций ряда европейских стран

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Фото: ТАСС/EPA/JUSTIN LANE
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Россия выразила несогласие с приглашением на Совет Безопасности (СБ) ООН по Украине делегаций Польши, Италии и ряда других стран. Об этом 10 января заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.

«Хотели бы для протокола зафиксировать наше принципиальное несогласие с подходом, избранным французским председательством, несмотря на наши возражения в отношении приглашения на сегодняшнее заседание [шести] делегаций <...>, что очевидно избыточно для такого формата, как брифинг», — сказал постпред во время своего выступления, трансляция которого велась в Telegram-канале постпредства РФ при ООН.

Также он отметил, что все государства — участники заседания (Италия, Германия, Польша, Эстония), за исключением Украины, являются членами Евросоюза. Помимо этого в заседании отдельно участвует и делегация Евросоюза.

«Как мы уже неоднократно убеждались, никакой добавленной стоимости их заявления в дискуссии в совете не вносят. Это раз за разом одни и те же написанные под копирку тезисы в русле общей позиции ЕС и НАТО», — подчеркнул он.

Дипломат указал, что единственной целью выступлений этих делегаций является повторение принятых Западом тезисов на камеру для своей внутренней аудитории. Такой подход, по мнению Небензи, подрывает авторитет Совета Безопасности. Он выразил сожаление, что французское председательство «грубо подрывает» работу СБ ООН.

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Ранее, 2 января, СБ ООН провел заседание по Украине, которая позиционировалась как жертва обстрелов, авиаударов и сильных морозов. О том, как встретили жители Белгорода начало нового года после неизбирательной ракетной атаки украинских военных на центр города, в Совбезе ООН не обсуждали.

Днем в субботу, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ сообщили, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 25 человек, среди них пятеро детей. Ранения получили более 100 человек.

Президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале имени Вишневского в первый день года назвал удары по Белгороду террористическим актом. Он пояснил: ВСУ нанесли целенаправленный удар неизбирательным оружием по гражданскому населению.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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