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В школах Саратова вновь отменили занятия из-за морозов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В Саратове в связи с прогнозируемой низкой температурой воздуха принято решение об отмене занятий в школах. Об этом городская администрация сообщает в своем Telegram-канале.

«В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха в ночные и утренние часы завтра, 11 января, отменяются занятия для учащихся с 1 по 6 класс первой смены школ города», — говорится в сообщении властей.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», аналогичное решение приняли администрации Энгельсского и Краснокутского районов, а в Балаковском муниципальном районе занятия будут отменены у учащихся всех классов.

Информагентство со ссылкой на МЧС также пишет, что до 12 января на территории Саратовской области объявлен оранжевый уровень опасности. Минимальная температура воздуха по региону ожидается на уровне –25…–26 градусов, в областном центре — от –21 до –23 градусов. 11 января местами будет идти сильный снег, усилится южный ветер, порывы которого могут достигать 15–20 м/с.

Среднесуточная температура воздуха в Саратовской области ниже климатической нормы на 9 и более градусов.

Ранее сообщалось, что «оранжевый» уровень опасности вновь объявлен в Самарской области. Это связано с тем, что в регионе продолжаются аномальные морозы. Холодная погода продержится как минимум до конца недели, 14 января.

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