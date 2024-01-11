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Хантер Байден сбежал со слушаний в конгрессе по своему делу
Мир
Глава Минсельхоза Финляндии сообщила о продлении закрытия границ с РФ еще на месяц
Общество
Новая группа детей из Белгорода отправилась в оздоровительные лагеря Калужской области
Мир
Вопрос о Хантере Байдене вызвал в Белом доме смех
Происшествия
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Спорт
WCF продлила отстранение российских и белорусских керлингистов от соревнований
Общество
Более 100 детей из Белгорода отправились на отдых в лагеря под Воронежем и Калугой
Мир
МИД РФ заявил о попытке Запада обманом склонить на сторону Киева страны Юга и Востока
Общество
В России предложили проверять табачный бизнес без согласования с прокуратурой
Экономика
В Минсельхозе заявили о снижении цен на яйца в ближайшее время
Мир
Лавров и глава МИД КНР высоко оценили итоги взаимодействия стран в 2023 году
Происшествия
В результате обстрела Горловки ВСУ погиб мужчина
Мир
Депутат рады Федина раскритиковала доработку законопроекта о мобилизации

Кирилл Готовец, хоккеист московского «Динамо

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