Онколог назвала основные симптомы рака простаты

Рак простаты — одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. О том, по каким симптомам можно заподозрить заболевание, факторах риска и методах лечения «Известиям» 10 января рассказала врач-хирург, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

«Сказать однозначно, почему здоровые клетки мутируют, пока сложно. Но известны факторы риска: возраст старше 50 лет, ожирение, негроидная раса, наличие близких родственников с таким диагнозом или другими онкологическими заболеваниями (особенно, если опухоль выявили у человека младше 50 лет). Хотя рак простаты может возникнуть и у людей без перечисленных факторов риска. Большинство случаев рака предстательной железы протекают бессимптомно, опухоль может быть обнаружена случайно во время профилактического осмотра или обследования по поводу другого заболевания», — объяснила врач.

По ее словам, на ранних стадиях болезни человека с опухолью предстательной железы, как правило, ничего не беспокоит. Симптомы появляются, когда новообразование увеличивается настолько, что начинает сдавливать мочеиспускательный канал.

«Из-за сдавления мочеиспускательного канала у мужчины могут возникнуть трудности с опорожнением мочевого пузыря или, напротив, частые позывы в к мочеиспусканию, которые приносят кратковременное облегчение. Кроме того, в моче могут появиться прожилки крови. Некоторые мужчины обращаются за помощью к врачу из-за эректильной дисфункции, а позже выясняется, что ее причиной стала опухоль. Если новообразование дает метастазы, могут появиться боли в костях, отеки (особенно ног), человек беспричинно резко худеет, часто болеет, жалуется на общее плохое самочувствие», — предупредила Зубова.

Как правило, при появлении таких симптомов, прогноз неблагоприятный, поэтому, чтобы не пропустить болезнь, следует регулярно проходить профилактический осмотр, добавила специалист.

По ее словам, для выявления рака простаты проводят скрининг у мужчин старше 50 лет (или младше при наличии показаний). Обследование включает пальцевое исследование простаты через прямую кишку и анализ крови на ПСА.

«Если по результатам этих обследований врач заподозрит рак простаты, дополнительно назначают трансректальное ультразвуковое исследование, компьютерную или магнитно-резонансную томографию. Но точный диагноз можно поставить только по результатам биопсии, для этого на исследование берут часть клеток самой опухоли», — говорит врач.

Она отметила, что статистика по выживаемости зависит от стадии рака. Так, небольшая опухоль, не выходящая за пределы предстательной железы, как правило, хорошо поддается лечению и контролю, выживаемость более высокая. В тяжелых случаях справиться с заболеванием не всегда возможно, иногда не получается даже затормозить процесс.

«Активное лечение применяется редко. Предпочтение отдают тактике тщательного наблюдения, которая предполагает отказ от немедленного лечения пациента с впервые выявленным раком простаты в пользу динамического наблюдения и проведения терапии при признаках прогрессирования болезни. Для этого человек регулярно посещает врача-уролога, проводятся лабораторные и инструментальные обследования. В других случаях опухоль могут удалить хирургическим путем вместе с простатой (такое лечение называется радикальным) или на опухоль воздействуют лучевой, гормональной или химиотерапией», — подытожила Зубова.

1 января министра обороны США Ллойда Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида с осложнениями после плановой медицинской процедуры. При этом факт его нахождения в больнице на протяжении пяти дней скрывался от общественности.

8 января стало известно, что Остин был переведен из отделения интенсивной терапии, однако он продолжает оставаться в больнице, так как испытывает недомогание. Отмечалось, что министр продолжает оставаться на связи с Пентагоном и ежедневно следит за деятельностью ведомства по всему миру.

9 января Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида объявил, что в декабре прошлого года у Остина диагностировали рак простаты. Тогда же в Пентагоне заявили, что Остин не собирается покидать свой пост.

В тот же день сообщалось, что председатель комитета палаты представителей по Вооруженным силам республиканец Майк Роджерс начал официальное расследование госпитализации главы Пентагона США, чтобы установить причины, по которым министр обороны не сообщил о госпитализации и неспособности» выполнять свои обязанности.