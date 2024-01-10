Режим повышенной готовности ввели в Оренбурге из-за морозов

Режим повышенной готовности ввели в Оренбурге с 10 по 22 января из-за сильных морозов. Данная мера принята в целях предупреждения ЧС в период подготовки и празднования Крещения Господня, сообщает пресс-служба городской администрации.

Режим распространяется на органы управления и силы городского звена единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пишет РИА «Оренбуржье». Так, главам Южного и Северного округов нужно подготовить подвижные пункты обогрева и быстро информировать другие службы в случае возникновения ЧС.

Руководителям предприятий и организаций рекомендовали принять меры по недопущению нарушений условий жизнеобеспечения горожан, исключению аварийных ситуаций, обрывов ЛЭП и линий связи, нарушений работы транспорта. Также поручено проверить работу резервных источников питания на социально-значимых и ЖКХ объектах, отмечает «Урал56.Ру».