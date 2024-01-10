VACÍO сообщил о желании изменить жизнь и вектор творчества

Российский исполнитель VACÍO (настоящее имя Николай Васильев), принимавший участие в «почти голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой, написал 10 января новый пост в своем Telegram-канале, заявив, что он больше не рэпер, но остается музыкантом.

«Я больше не тот, кем вы знали меня раньше. Я — не рэпер. Я — профессиональный музыкант, окончивший джазовое училище, 6 классов гитары и 6 классов фортепиано. Я — автор, который сам пишет музыку и тексты для своих песен», — написал он.

По словам VACÍO, он решил изменить свою жизнь и изменил вектор творчества. Сейчас он пропагандирует здоровый образ жизни, донося до общества, что алкоголь и наркотики — зло.

«Конечно, я понимаю зону ответственности за мой поступок. Да, наверное, я перегнул. Но хочу отметить, что я никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообщества и, разумеется, никогда их не пропагандировал!» — заверил артист.

VACÍO добавил, что на вечеринке в толпе в «момент в погоне за хайпом и драйвом» он переоценил свои возможности и не подумал о реакции общества. Музыкант заключил, что он не такой человек, каким может показаться на первый взгляд.

Ранее, 8 января, музыканту вручили повестку в военкомат. Как рассказал «Известиям» член Ассоциации профсоюзов полиции России, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Лобарев, Васильев показал ему повестку в изоляторе.

По его словам, рэпер заявил, что поддерживает Россию и специальную военную операцию, а к ЛГБТ (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ) относится отрицательно.

6 января рэпер VACÍO был арестован Лефортовским районным судом Москвы на 10 суток за хулиганство. До этого, 22 декабря, он был арестован на 15 суток также за мелкое хулиганство. Ему также было вменено административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Суд назначил ему штраф в 200 тыс. рублей.

«Голая» вечеринка блогера Ивлеевой состоялась в Москве в ночном клубе Mutabor 20 декабря. Это мероприятие посетили разные звезды шоу-бизнеса, в том числе Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дмитрий Билан. Они были одеты согласно дресс-коду almost naked, который подразумевал практически оголенное тело.

За участие в вечеринке извинились некоторые гости, включая VACÍO и сама Ивлеева.