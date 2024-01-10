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Производственный комплекс за 55 млн рублей продают в Омске

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Производственный комплекс площадью 8 тыс. кв. м выставили на продажу в Омске. Стоимость объекта вместе с оборудованием составляет 55 млн рублей, объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Здания расположены на улице Комбинатской в промзоне Советского округа и занимают земельный участок площадью 1,3 га. Сейчас на объекте производят полистиролбетонные блоки и сухие смеси, пишет ИА «Омскрегион».

Комплекс включает в себя производственные помещения площадью 6,1 тыс. кв. м и трехэтажный административно-бытовой корпус площадью 1,9 тыс. кв. м. Строения находятся в частной собственности, а земельный участок — в стадии оформления.

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