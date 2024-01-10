На Украине назвали опасными последствия насильственной мобилизации в Одессе

Решение президента Украины Владимира Зеленского о насильственной мобилизации, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Об этом 9 января заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Закон о мобилизации, ловля мужчин в городах Украины, то, что в Одессе происходит, — это вообще полное безумие. <…> Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем», — сказал он.

Соскин отметил, что принудительная отправка украинцев на фронт может обернуться серьезным последствиям. По его мнению, политика Зеленского довела страну до краха во всех отношениях.

«Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные», — заключил он.

Накануне, 9 января, сотрудники военных комиссариатов Одессы начали проводить рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте. Так, на днях военкомы остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и посадили в автобус. В понедельник аналогичная акция прошла с троллейбусом.

Ранее, 5 января, на Украине маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков, которые, как обещают продавцы, помогут избежать вручения повестки. Такая маска обойдется в $350 за штуку. До этого, 3 января, в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове. По данным СМИ, люди в форме являются представителями военкомата.

26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране, предполагающий исключение срочной службы как вид и увольнение всех срочников в запас. Вдобавок к этому Киев хочет для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

В сентябре 2023 года минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Военное положение было введено на Украине в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции России по защите Донбасса. Тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.