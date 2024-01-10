Реклама
Прямой эфир
Общество
Умер сценарист «Адъютанта его превосходительства» Игорь Болгарин
Общество
В сгоревшем доме пропавшего рэпера Sir-J обнаружили останки
Армия
Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»
Мир
На Украине назвали опасными последствия насильственной мобилизации в Одессе
Мир
Президент Литвы объявил о передаче Украине бронетранспортеров М577
Происшествия
Поезд насмерть сбил трех человек около станции «Рижская» в Москве
Общество
VACÍO сообщил о желании изменить жизнь и вектор творчества
Происшествия
Женщина пострадала в результате сброса боеприпаса с беспилотника ВСУ в Донецке
Мир
В МИД РФ сообщили о препятствиях к подготовке выборов президента РФ за рубежом
Общество
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах строить рыбзаводы
Общество
Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
Общество
Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать оскорбившего русских девушек блогера
Мир
Украинцы в ФРГ отказались работать в ресторане и решили жить на пособия
Мир
Беспорядки вспыхнули в столице Папуа – Новой Гвинеи
Мир
Американец получил $25 млн компенсации за 44 года тюрьмы по ложному обвинению
Сюжет:

На Украине назвали опасными последствия насильственной мобилизации в Одессе

Экс-советник Кучмы Соскин: насильственная мобилизация в Одессе — игра с огнем
0
Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение президента Украины Владимира Зеленского о насильственной мобилизации, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Об этом 9 января заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Закон о мобилизации, ловля мужчин в городах Украины, то, что в Одессе происходит, — это вообще полное безумие. <…> Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять, это очень плохо будет, игра с огнем», — сказал он.

Соскин отметил, что принудительная отправка украинцев на фронт может обернуться серьезным последствиям. По его мнению, политика Зеленского довела страну до краха во всех отношениях.

«Мы видим, что те решения, которые принимаются сегодня властью на Украине, они абсолютно ошибочные и негативные», — заключил он.

Спасти рядового Байдена: зачем Киев идет на ужесточение мобилизации
И как набор 500 тыс. человек в ВСУ влияет на президентскую кампанию в США

Накануне, 9 января, сотрудники военных комиссариатов Одессы начали проводить рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте. Так, на днях военкомы остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и посадили в автобус. В понедельник аналогичная акция прошла с троллейбусом.

Ранее, 5 января, на Украине маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков, которые, как обещают продавцы, помогут избежать вручения повестки. Такая маска обойдется в $350 за штуку. До этого, 3 января, в Сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове. По данным СМИ, люди в форме являются представителями военкомата.

26 декабря украинский кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации в стране, предполагающий исключение срочной службы как вид и увольнение всех срочников в запас. Вдобавок к этому Киев хочет для всех граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

В сентябре 2023 года минобороны Украины выпустило приказ, исходя из которого будут мобилизовывать ограниченно годных к военной службе мужчин. Ведомство внесло изменения в положение о военно-врачебной экспертизе в украинской армии.

Военное положение было введено на Украине в феврале 2022 года в связи с началом специальной военной операции России по защите Донбасса. Тогда же Зеленский подписал закон о всеобщей мобилизации граждан, по которому мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024