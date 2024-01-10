Пластический хирург рассказал о самых популярных пластических операциях у мужчин

Самой востребованной пластической операцией у мужчин является ринопластика. Об этом 9 января рассказал пластический хирург Дмитрий Васильев.

«Чаще всего мужчины обращаются за ринопластикой. Основная задача — восстановить правильную функцию дыхания и улучшить внешний вид. Но в последние годы наметился тренд исправления формы носа из эстетических соображений», — рассказал врач.

Также в беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что в последние годы популярность пластических операций у мужчин стабильно растет, так как, по его мнению, с помощью ринопластики внешность становится «гармоничной, а образ мужественным».

Второй по популярности стала блефаропластика. Васильев заметил, что с помощью операции на веки, мужчины хотят избавиться от мешков и синяков под глазами, которые придают лицу усталый вид.

Помимо этого, популярностью среди мужчин пользуется подтяжка лица методом эндоскопического лифтинга. С помощью такой операции, по словам врача, можно подтянуть опустившиеся вследствие возрастных изменений мягкие ткани лица, убрать излишние морщины и заломы со лба, скорректировать нависающие брови. Он подчеркнул, что такая операция не оставляет никаких швов, так как выполняется через микропроколы.

«В целом мужчинам тоже важно хорошо выглядеть: быть здоровыми, молодыми и спортивными. Это придает уверенности и является лучшей мотивацией для дальнейшего личностного и карьерного роста», — заключил эксперт.

Ранее, в ноябре, специалисты рассказали, как навсегда избавиться от храпа в зависимости от его причин. Так, если причина храпа в полости носа, то врачи могут рекомендовать ринопластику. Однако прежде всего следует отказаться от курения, употребления алкоголя и снотворных препаратов. Также поможет ортопедическая подушка, обеспечивающая наиболее правильное положение головы во сне независимо от позы.

В апреле пластический хирург Сергей Свиридов 6 апреля в беседе с «Известиями» рассказал, как правильно выбрать пластического хирурга и клинику для проведения операции. В первую очередь врач посоветовал узнать как можно больше информации о предстоящей операции и изучить двух–трех докторов, которые занимаются таким именно видом хирургических манипуляций.