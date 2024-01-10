Россияне купили больше 10 тыс. новых машин на новогодних каникулах

С 1 по 7 января 2024 года в России было реализовано 10,2 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По словам экспертов, этот показатель в 2,3 раза превышает результат продаж за первую неделю 2023 года (4,4 тыс. шт.), однако он на 35% меньше, чем за тот же период 2022-го (15,8 тыс. штук).

Чаще всего в начале новогодних каникул 2024 года россияне приобретали автомобили Lada (28,5%), Haval (13,5%), Chery (11,5%) и Geely (11,2%).

Changan занял пятое место с долей 7,8%, за ним расположились Omoda (4,2%), Exeed (3,7%), Tank (1,9%) и Jetour (1,7%). Десятку самых популярных марок впервые замкнула Jaecoo, доля которой составила 1,5%. У других брендов этот показатель ниже.

Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей, сообщало агентство «Автостат».

В России в 2023 году ряд новых и подержанных автомобилей стал дешевле, сообщили аналитики «Авто.ру», изучив базу объявлений классифайда. Цена некоторых машин снизилась почти на 20%.