В Омской области за два часа восстановили электроснабжение
В Омской области энергетики восставили электроснабжение после отключения на подстанции «Таврическая». Об этом сообщили в «МЭС Сибири» (филиал «Россетей»).
«Электроснабжения потребителей подстанции 500 кВ «Таврическая» полностью восстановлено в менее чем за два часа. Большая часть была запитана в течение получаса», — рассказали в компании.
Ранее на подстанции сработала противоаварийная автоматика. Повреждений оборудования энергообъекта не зафиксировано.
В Омской области в среду, 10 января, наблюдается сильный снегопад и порывистый ветер. Предположительно, погодные условия стали причиной срабатывания автоматики. В результате произошедшего часть региона осталась без света.