Эрдоган заявил о влиянии конфликта на Украине на гонку вооружений

Конфликт на Украине вынудил многие страны, ранее экономившие на оборонных расходах, включиться в гонку вооружений, заявил 10 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«В эту новую эпоху геополитика становится всё более заметной. В этом процессе мы видим, что произошли радикальные изменения в концепциях безопасности. Государства, которые еще 5–10 лет назад считали расходы на оборону бременем, вступили в гонку вооружений», — цитирует турецкого лидера телеканал NTV.

По словам Эрдогана, Анкара и раньше последовательно инвестировала в оборонную промышленность, поэтому те, кто ранее за это критиковал Турцию, «теперь ценят ее».

«За нашими действиями в оборонной отрасли с восхищением следят во всём мире. В 2023 году мы побили рекорд в истории нашей республики, продав за границу оборонную продукцию на $5,5 млрд», — заключил Эрдоган.

Ранее, 5 января, турецкий лидер в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о готовности Анкары взять на себя роль посредника и провести мирные переговоры для достижения мира на Украине. В ходе беседы обсуждались региональные и глобальные вопросы.

В декабре 2023 года Эрдоган также отметил, что готов оживить стамбульский процесс по урегулированию, который был прерван. В том же месяце он указал, что конфликт на Украине перешел на второй план в повестке, но существует острая необходимость заключения мира. Турецкий президент добавил, что мир переживает крайне сложные времена в глобальном масштабе.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.