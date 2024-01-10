Самый сильный подросток России уехал к другу перед смертельным ДТП

Самый сильный подросток России Сергей Батяев не мог купить автомобиль, на котором он разбился в ДТП в Башкирии 8 января. Об этом «Известиям» заявил отец 16-летнего спортсмена.

«Я каждый день созваниваюсь со следователями. Моя самая большая просьба — найти этого человека, который продал, подарил, обменял эту машину. Сейчас ничего не известно, как он отдал детям эту машину», — рассказал отец погибшего.

Также он сообщил, что подробности аварии неизвестны, но, по его словам, подросток в скором времени должен был уехать в Санкт-Петербург, поэтому никакого смысла покупать машину у него не было.

Авария с участием подростка произошла 8 января в Башкирии. Батяев управлял ВАЗ-2109 и столкнулся на трассе М-5 «Урал» с встречным грузовиком. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его 14-летний пассажир были госпитализированы в местную больницу, а утром 9 января спортсмен скончался.