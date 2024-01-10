Названы самые подешевевшие в России автомобили

В России в 2023 году ряд новых и подержанных автомобилей стал дешевле, цена некоторых машин снизилась почти на 20%. Об этом 10 января сообщили аналитики «Авто.ру», изучив базу объявлений классифайда.

Среди новых автомобилей сильнее всего изменились цены Mercedes-Maybach S-класса, в конце года седан стал дешевле на 17,8%, или на 7,8 млн рублей. Сейчас он продается за 36 млн рублей.

Сильнее всего в рублевом эквиваленте в цене потеряли Mercedes-Benz V-класса (–520 тыс. рублей; −3%), Voyah Free (–500 тыс. рублей; −6%) и Changan UNI-K (–460 тыс. рублей; −10%). Отечественный внедорожник УАЗ «Патриот» стал доступнее на 7%, или 130 тыс. рублей.

По словам аналитиков, в Оренбургской области новые автомобили стали дешевле на 23% (средняя цена составляет 3,9 млн рублей), в Ивановской области цены снизились на 9% (до 3,27 млн рублей), а в Волгоградской области — на 3,9% (до 3,1 млн рублей).

Среди автомобилей с пробегом самое серьезное снижение цены зафиксировано у Tesla Model X (–6,3%), Land Rover Defender (–5,9%) и Haval H9 (–4,2%).

Самым популярным кроссовером на российском авторынке в 2023 году стал китайский Haval Jolion. Продажи этой модели увеличились в 3,2 раза относительно 2022 года и составили 55,55 тыс. автомобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В 2024 году доля продаж китайских автомобилей в России может вырасти до 65%. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский. По словам собеседника, параллельный импорт составит малую долю в продажах.