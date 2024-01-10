Удмуртия увеличила экспорт леса в Казахстан в восемь раз

Экспорт лесоматериалов из Удмуртии в Казахстан в 2023 году вырос в восемь раз по сравнению с годом ранее. Об этом в среду, 10 января, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Всего за прошедший 2023 год республика поставила в Казахстан 39,449 тыс. куб. м. лесоматериалов. Годом ранее объем экспорта товара составил 4,760 тыс. куб. м.

Как отмечает ИА «Сусанин», в январе 2024 года регион уже отправил в Казахстан первую партию лесоматериалов объемом 213 куб. м. Вся продукция прошла фитосанитарный контроль в лабораториях Удмуртского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных вредных организмов не выявлено.