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В Башкирии в ДТП погиб самый сильный подросток России в возрасте 16 лет

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Несовершеннолетний подросток, управляющий транспортным средством, погиб в результате ДТП с грузовиком на автодороге М-5 «Урал». Об этом во вторник, 9 января, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Башкортостана. По данным «РИА Новости», им оказался 16-летний абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России.

Авария произошла 8 января в Буздякском районе на 1356-м км трассы М-5 «Урал». Молодой человек, управляя машиной «ВАЗ-2109», совершил столкновение со встречным грузовиком Renault Premium.

В результате случившегося водитель легкового автомобиля и 14-летний пассажир были госпитализированы, а утром 9 января управляющий транспортным средством скончался от полученных травм. Отмечается, что 42-летний дальнобойщик не пострадал.

По факту случившегося проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.

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Ранее, 8 января, под Великим Новгородом четыре человека погибли в аварии из-за массового столкновения, в котором участвовало около 66 автомобилей. Среди погибших был один несовершеннолетний. Кроме того, как уточняли в пресс-службе Минздрава РФ, в аварии пострадали 17 человек, трое из них были госпитализированы.

На камере видеорегистратора можно увидеть, что авария началась с заноса одной из машин, после чего пошла цепная реакция — из-за непогоды автомобили не смогли затормозить на скользкой дороге. Водители рассказали, что обзор усложняла метель.

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