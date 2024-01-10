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Погрузчик насмерть сбил женщину на территории больницы в Томской области

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В городе Стрежевой Томской области под колесами снегопогрузчика погибла женщина. Об этом региональное УМВД России сообщает в своем Telegram-канале.

Наезд произошел в среду, 10 января, на территории местной больницы. Водитель спецтехники допустил наезд на женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, пишет РИА «Томск».

Как уточнил в своем Telegram-канале мэр города Валерий Дениченко, пожилая женщина попала под колеса погрузчика, который занимался уборкой снега на территории медучреждения.

По факту случившегося Следственный комитет организовал проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

30 декабря сообщалось, что в селе Алферово на Алтае автобус наехал на девятилетнего мальчика, который скатился на ледянке на проезжую часть. В результате ребенок погиб.

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