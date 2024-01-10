Гендиректора челябинского аэропорта уволили после скандала в самолете

Гендиректора аэропорта Челябинска Виталия Кашина уволили за мелкое хулиганство во время авиарейса Челябинск – Петербург. Об этом в среду, 10 января, сообщил телеканал «78» со ссылкой на источник.

По данным собеседника канала, инцидент произошел 6 января в самолете авиакомпании «Россия». Мужчина закатил скандал прямо во время перелета и осыпал ругательствами весь экипаж, будучи пьяным.

В свою очередь, пресс-служба сети региональных аэропортов «Новапорт Холдинг» подтвердила «Известиям» отстранение Кашина от должности. По данным компании, скандал свидетельствует о недобросовестном отношении одного из руководителей крупного авиапредприятия к своим обязанностям.

«Главными задачами холдинга является безопасность и высокий уровень качества обслуживания. Данный принцип работы распространяется на всех сотрудников «Новапорта», включая топ-менеджеров, — говорится в сообщении.

Ранее, 14 декабря, управления на транспорте МВД сообщило, что в Новосибирской области пассажира самолета задержали за мелкое хулиганство. Нарушитель, поднявшись на трап самолета, начал нецензурно выражаться и размахивать руками, игнорируя замечания сотрудников аэропорта. Мужчине назначили двое суток ареста.